صلاة الاستخارة بالتفصيل .. ركعتان ودعاء فيهما الراحة واتخاذ قرار

صلاة الاستخارة بالتفصيل ومحل الدعاء في صلاة الاستخارة يكون بعد التسليم من الرّكعتَين مباشرةً، وهذا يتّضح من قوله -صلّى الله عليه وسلّم فَليَركَع رَكعَتَين مِن غير الفَرِيضة، وإن كان الدّعاء أْولى بعد الصلاة، إلّا أنّ بعض العلماء قالوا بجواز الدّعاء أثناء السّجود في الصلاة، وصلاة الاستخارة ركعتين ثم دعاء في السجود أو بعد الانتهاء من صلاة الكعتين، وبمشيئة الله سوف يكون فيهما الراحة واتخاذ القرار الصحيح.. وصلاة الاستخارة بالتفصيل في السطور التالية.

صلاة الاستخارة بالتفصيل

صلاة الاستخارة بالتفصيل لها خطوات أولها الوضوء وضوءك للصلاة، والنية لابد من النية لصلاة الاستخارة قبل الشروع فيها ، وتصلي ركعتين وفي آخر الصلاة تسلم وبعد السلام من الصلاة ترفع يديك متضرعًا إلى الله ومستحضرا عظمته وقدرته ومتدبرًا بالدعاء وفي أول الدعاء تحمد وتثني على الله عز وجل بالدعاء ، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، والأفضل الصلاة الإبراهيمية التي تقال بالتشهد « اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبراهيم وَعَلَى آلِ إبْرَاهيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهيمَ في العالمينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » أو بأي صيغة تحفظ تم تقرأ دعاء الاستخارة : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ . وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .. كما فعلت بالمرة الأولى الصلاة الإبراهيمية التي تقال بالتشهد .

صلاة الاستخارة كيف تصلي وكيف تعرف نتائجها

صلاة الاستخارة كيف تصلي وكيف تعرف نتائجها الحالة الأولى الشّعور بالنشاط والارتياح للعمل الذي استخار له المسلم، فيُشرع له المُضيّ فيه. الحالة الثانيّة الشّعور بالنُّفور والانصراف عن العمل، فيُشرع له عدم المُضيّ فيه. الحالة الثالثة عدم الشّعور بأي شيءٍ جديدٍ، والبقاء متردّداً، ففي هذه الحالة يُشرع له المُضيّ في العمل إن رأى فيه خيراً، مع إحسان ظنّه بالله -تعالى- بأنّه سيختار له الخير ، ومن ثمرات صلاة الاستخارة حُصول الخير والبركة؛ بامتثال سُنّة النبي -عليه الصلاة والسلام-، بالإضافة إلى السّعادة في تطبيقها، وانشراح القلب. تربية المؤمن على التوكّل على الله -تعالى-، وتفويض الأمر إليه، وتعظيمه، فهو القادر والعليم، ويُدرك المسلم منزلة علم الله -تعالى- المُحيط بكلّ شيء. شُعور المؤمن بِمعيّة الله -تعالى-، وفيها إثبات صفتي العلم والقُدرة لله -سبحانه-. شُعور المؤمن بالطمأنينة، وانقطاع الأوهام عنه، وشُعوره بالحاجة إلى الله -عز وجل-، واللجوء إلى الصلاة عند الكرب والفزع؛ حيث إنّها صلةٌ بينه وبين خالقه.

صلاة الاستخارة للزواج

صلاة الاستخارة للزواج النية للقيام بصلاة استخارة ثانيا توضأ كما للصلاة ثالثا صلّ ركعتين، في الركعة الأولى بعد الفاتحة اقرأ سورة الكافرون و في الركعة الثانية سورة الإخلاص و هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة و السلام رابعا بعد التسليم في نهاية الصلاة نتضرع إلى الله و نقوم برفع اليدين و نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام، و خير صيغة للصلاة على الرسول هي الصيغة الموجودة في الجزء الأخير من التشهد و هي اللهم صلى على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم، و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، خامسا نقرأ دعاء الاستخارة ، سادسا الصلاة على سيدنا محمد في نهاية الدعاء سابعا كن على ثقة و يقين أن الله سوف يدلك على الخير و الصالح و هذا بالطبع مع الأخذ بالأسباب و التوكل على الله عز و جل ثامنا الدعاء قراءة الصلاة الإبراهيمية التي نقولها بعد التشهد، ثم نقرأ دعاء الاستخارة للزواج من شخص معين أو دعاء الاستخارة في كل الأمور ونقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من (فلان أو فلانة ونذكر أسم الشخص) خير لي في ديني، ومعاشي وعاقبة أمري.

ماذا تقرأ في صلاة الاستخارة

ماذا تقرأ في صلاة الاستخارة يفضل قراءة سورة الكافرون وسورة الاخلاص، صلاة الاستخارة تُشرع في كل الأوقات سوى ثلاثة أوقات، وهي الأوقات المكروهة، وهي: إذا استوت الشمس في وسط السماء، وبعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، لكن يجوز للمسلم أن يدعو بدعاء الاستخارة في هذه الأوقات والاستخارة، هي طلب الخيرة في شئ ما، ومن يستخير الله فهو يطلب منه الخيرة في أمر ما من أمور الحياة، ليدله الله عز وجل علي الأفضل، وأن الاستخارة في الإسلام سنة كما أجمع علي ذلك العلماء وصلاة الاستخارة، هي صلاة يقوم بها الشخص المسلم، عندما يقدم علي عمل ما، راجياً الصواب في الطلب، فيستخير وقتها الخالق، وذلك في جميع أمور الحياة فإذا كانت استخارة للزواج من شخص معين، أو للعمل في مكان ما، أو لشراء أي شئ وغيرها من الأمور الدنيوية وهذا هو نص دعاء الاستخارة مكتوب ألا وهو:عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ : إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : ( اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ . وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ) وَفِي رواية ( ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.