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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ينظم عددا من الدورات التدريبية خلال يونيو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن أهم الدورات التدريبية المتاحة خلال شهري مايو ويونيو 2021.

وفى السطور التالية نرصد لكم أهم الدورات التدريبية المتاحة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة.

أعلن مركز التعليم المدمج، عن فتح باب الحجز لدورة تدريبيه بعنوان “ التسويق الرقمي عبر السوشيال ميديا وأهداف الدورة التدريبية تتمثل فى ما يلي:

1- تعريف التسويق الرقمى والفرق بينه وبين التسويق التقليدي.

2- التعرف على قنوات التسويق الرقمى المختلفة.

3- التعرف على محتوى التسويق الرقمى واستراتيجياته و كيفية عمل حملة رقمية.

4- ايجاد الجمهور المستهدف وإقناعهم بالشراء.

5- التعرف على وسائل التواصل الاجتماعي و بناء استراتيجية للتسويق عبر السوشيال ميديا.

6- التعرف على محركات البحث التسويقية والنشر والاعلان عبر جوجل.

كما أعلن مركز التعليم المدمج ، عن فتح باب الحجز لدورة تدريبية بعنوان “ برامج إكسل - المستوى المبتدئ ”  ، و أهداف الدورة التدريبية تتمثل فى :

أساسيات برنامج الاكسيل           -  العمليات الحسابية
البيانات                                 - الطباعة فى الاكسيل
مخططات برنامج الاكسيل

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على الجانب الآخر ، تسلم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شهادة تكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لاعتماد 3 برامج جديدة، وهي برامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى جودة التعليم العالي تحت عنوان "ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى تطوير وإدارة التعليم"، والذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، لتكريم مؤسسات التعليم العالي، بحضور رؤساء الجامعات المصرية وقيادات التعليم العالي الحكومي والخاص والأزهري، وعميد كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتور أحمد رجب.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت في حصول 24 كلية وبرنامجا على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتجديد الاعتماد لها  علاوة على الاعتماد الدولي للعديد من برامجها وكلياتها، والحصول على شهادة الأيزو العالمية تحقيقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وخلال السنوات الماضية تم إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الأكاديمي والإداري محليًا وعالميًا، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، حيث حصلت على الاعتماد المؤسسي كليات: الطب، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والهندسة، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والآداب، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتربية للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمعهد القومي للأورام، واللذان بصدد تجديد الاعتماد.
 

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