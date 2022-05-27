الجميلة والوحش| ميدو وزوجته يتألقان في أحدث ظهور



شارك أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهر ميدو في الصورة برفقة زوجته يسرا الليثي، بإطلالة انيقة وجذابة وعلق كاتبًا: "الجميلة والوحش".



يذكر أن شارك أحمد حسام ميدو، جمهوره تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.



وكتب ميدو: "أنا لست مع أحد ضد أحد.. وحديثي عن ضرورة لعب الأهلي مباراة ايسترن بدون الدوليين.. كما طلب حديثي نابع من إصراري أن يكون فيه عدالة في الكورة في مصر ونظام يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير.. الأچندة الدولية معمولة علشان المنتخبات تستفيد منها.. مش عايزين نكرر أخطائنا السابقة."