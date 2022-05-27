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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل إنشاء سوق عبود وتطوير موقف السرفيس

رئيس الحي يتفقد السوق
رئيس الحي يتفقد السوق قبل افتتاحه

أعلن اللواء  هشام عصمت عبد الحميد رئيس حي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة الاستعداد لافتتاح سوق  طلخا وسوق عبود وأعمال التطوير بميدان عبود وتوسعة سلم المشاة.

جاء ذلك بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة وبعض الجمعيات الأهلية بنطاق الحى.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير تمت  من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة ومتابعة الجهات المسئولة بالحى.

وتم تطوير سوق طلخا بالكامل وهو يتكون من ١٣٦ باكية بالإضافة الى تطوير الشوارع المحيطة بالسوق ورفع كفائتها من رصف وإنارة وتشجير.

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كما تم إنشاء  سوق عبود و يتكون من ١٤٦ باكية  لتسكين الباعة الجائلين بالمنطقة،  بالإضافة الى تطوير الشوارع المحيطة بالسوق ورفع كفاءتها من رصف وإنارة وتشجير.

كما تم تطوير موقف السرفيس بعبود بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، وتوسعة كوبرى المشاة بعبود بالإضافة إلى تزويده بـ 3 اسانسير.
 

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القاهرة سوق طلخا عبود ميدان عبود سلم المشاة الجمعيات الأهلية ب الاتحاد الأوروبي

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