موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، ينتظرها الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، إذ تواصل مديرية التربية والتعليم القاهرة، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وتجرى عملية التصحيح تمهيدا لرصد وتقدير درجات نهاية العام الدراسي 2021 / 2022، و إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

ومن المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من المحافظ فور الانتهاء منها على أن يتم إعلانها بعدها على موقع مديرية التربية والتعليم ومقع محافظة القاهرة، والمدارس.

تتيح محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نهاية العام «التيرم الثاني» عبر رقم التليفون 09000100 ، فور ظهورها ، حيث يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة عبر الاتصال بالرقم السابق ذكره من أي خط أرضي أو محمول فور الانتهاء من عملية التصحيح والتي تكون خلال أيام.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

كما يمكن لطلاب الإعدادية التعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة نهاية العام «الترم الثاني» من خلال الاتصال على رقم الموبايل 5757، فور ظهورها من أي هاتف محمول حيث إنه من المقرر ظهورها خلال أيام وذلك بعد انتهاء الامتحانات اليوم الخميس.

وخلال أيام ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني لطلاب جميعا في الصف الثالث الإعدادي والذي يقدر عددهم في محافظة القاهرة 194334 طالب وطالبة أدوا الامتحانات في 781 لجنة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021-2022

وأدى الطلاب الذين ينتظرون موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021-2022 الامتحانات بجميع لجان القاهرة ، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على صحة الطلاب كما تم تجهيز المدارس وتعقيم اللجان وحرصت المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على توفير وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

تكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021-2022

ومن المتوقع أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021-2022، الترم الثاني مبشرة حيث أفادت التقارير أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط هذا، فقد كانت واضحة ومنسقة الطباعة وجيدة أما صياغه الأسئلة وتدرجها فهي مباشرة لا غموض فيها و متدرجة كما تراعي الفروق الفردية و مطابقه للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، وتشمل جميع المستويات المعرفية وجاءت الأسئلة متنوعة ما بين المقالي والموضوعي شاملة جميع أجزاء المنهج ومناسبة للوقت مع وجود وقت للمراجعة.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني ، عبر رابط محافظة القاهرة من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 مديرية التربية والتعليم