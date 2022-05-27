تأجيل قضية جوني ديب وآمبر هيرد إلى الثلاثاء

قررت هيئة المحلفين الأمريكية، تأجيل قضية جوني ديب، وآمبر هيرد، لجلسة يوم الثلاثاء 31 مايو، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

وظهر النجم العالمي جوني ديب، خلال جلسته اليوم في القضية التي يختصم فيها آمبر هيرد، ونشرت مواقع عالمية فيديو مباشر من قاعة المحكمة في القضية المقامة صباح اليوم، وحقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة.

قضية جوني ديب وآمبر هيرد

أدلت عارضة الأزياء البريطانية كيت موس بشهادتها مساء أمس فى القضية الأشهر على الإطلاق بين الممثل العالمى جونى ديب وطليقته الممثلة آمبر هيرد .

و كانت تجمع كيت موس وجونى ديب علاقة حب فى الفترة بين 1994 لـ 1998.

وتحدث كيت موس أمام المحكمة عبر خاصية البث المباشر وجاءت شهادة كيت موس فى صالح جونى ديب حيث نفت ما أشيع حول دفع جوني ديب لها من على السلم كما أدعى دفاع آمبر هيرد.

وقالت كيت موس :"كنا قد غادرنا الغرفة وكان جوني قد غادرها قبلي وكانت هناك وقتها أمطار غزيرة وفى محاولتي مغادرة الغرفة تزحلقت على الدرج وأصيب ظهري ".

وأضافت كيت موس :"صرخت بعدها لأني لم أكن أعرف ما الذي حدث لي خاصة وأني كنت أشعر بألم و عاد جوني ليساعدني وحملني إلى غرفتي وتلقيت بعدها رعاية طبية".

وسألها محامى جوني ديب ان كان قد قام في اى وقت خلال فترة علاقتهما بدفعها من على الدرج ، لترد موس قائلة: "لا لم يسبق له أن دفعني من على الدرج.

وكان محامو جوني ديب قد طلبوا من موس الإدلاء بشهادتها بسبب إدعاءات آمبر هيرد أمام هيئة المحكمة بخصوص تلك الواقعة التي حاولت بها إدانة ديب.