امتداد منخفض السودان الموسمي.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي.

وأكد مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية،:" هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة هذا الأسبوع، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة الصغرى مقارنة بالفترة الماضية، حيث لن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة فيما بعد.

ولفت إلي أنه درجات الحرارة المتوقع أن تسجلها القاهرة غدا ا 36 درجة وتبدأ في الارتفاع تدريجيا حتى نهاية الأسبوع، نافيا أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة.

