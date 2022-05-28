بإطلالة جذابة.. شاهد زوجة ميدو برفقة النجمة يسرا

شارك أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة لزوجتة برفقة النجمة يسرا، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر ".

وتألقت زوجته يسرا برفقة النجمة يسرا وعلق على الصورة قائلا: اليسراتين.

كشفت الفنانة يسرا عن تجربتها مع عالم تقديم البرامج بعد نجاح آخر برامجها “كلام فى الحب” الذي عرض على قناة mbc.

وقالت يسرا فى تصريح خاص لـ "صدى البلد " : أبحث دائما عن تقديم أعمال بشكل عام سواء كانت برامج أو أعمال فنية تكون خارج الصندوق، سواء من حيث المضمون أو الشكل، وأتصور أنى نجحت فى هذا الأمر على مستوى تقديم البرامج حيث قدمت عددا منها مازال عالقا بأذهان الجمهور.

وتضيف يسرا : كنت حريصة على تقديم كافة الجوانب وخاصة الجانب الإيجابى فى المجتمع، ولعل منها "بالعربى" والذي استضاف فيه عدد من المشاهير والسياسيين، وكان يتحدث عن العروبة والقومية والتعايش بين الأديان، كما كان هناك برنامج "الموعد" الذى اعتمد على استضافة شخصية شهيرة من جميع أنحاء العالم، وتتم محاورة هذه الشخصية فى أماكن أثرية مصرية حية ومهمة، كثير منها غير معروف لشرائح وفئات فى المجتمع، لذلك البرنامج كان يسلط الضوء على هذه الكنوز بقوة.

وأوضحت يسرا : وأخير قدمت برنامج "كلام فى الحب" الذى يقدم جانب آخر من الإيجابيات التى لابد أن نلقى الضوء عليها وهو مدى تأثير الحب فى حياتنا، وكيف يمكن من خلاله أن نتخطى حواجز وصعوبات كثيرة.