شوبير يهنئ أشرف صبحى بفوزه برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة

حرص الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي تهنئة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمناسبة فوزه برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب شوبير: ألف مبروك للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمناسبة فوزه برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب.. خالص أمنياتي بالتوفيق بإذن الله.

يذكر أن كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف النادي عقب قرار المحكمة الرياضية الدولية “كأس” برفض طلب الأهلي بتأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا أو نقل المباراة لملعب محايد.



وأكد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" أن هناك أحد المسؤولين في الأهلي أخبره أن الجميع كان يعلم قرار كاس والخطاب كان مجرد “واجب” حتى لا يتم اتهام المجلس بالتقصير.