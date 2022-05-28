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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

طفلة هندية مبتورة
طفلة هندية مبتورة الساق

لم يمنعها فقدان ساقها في حادث أليم من اتباع شغفها بالدراسة وملاحقة أحلامها بأن تصبح معلمة، فقد أثارت طفلة هندية تعاطف وإعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بقدراتها المختلفة.

 

أصبحت طفلة هندية تدعى سيما عمرها 10 سنوات حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بسبب قدراتها المختلفة وشجاعتها على مواجهة العالم رغم تعرضها لحادث سير تسبب في بتر ساقها.

 

ولدت سيما في قرية فاتحبور في منطقة جاموي في بيهار وتسافر لمسافة كيلومتر يوميًا في رحلة واحدة إلى المدرسة عن طريق القفز على ساق واحدة طوال الطريق.

في المقطع المتداول تظهر الفتاة وهي ترتدي الزي المدرسي وتقفز على قدم واحدة لمسافة طويلة من أجل الوصول إلى مدرستها.

 

سيما طالبة الصف الرابع في مدرسة فاتحبور الإعدادية ليست مكرسة فقط لدراساتها الخاصة ولكن أيضًا تعلم الفتيات الأخريات في قريتها على أمل أن تصبح معلمة في المستقبل.

 

مساعدات إنسانية بعد تداول الفيديو
بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر الإنترنت، لاحظت الممثلة الهندية وفاعلة الخير سونو سود معاناة الطفلة، وتأثرت بشغفها، فعرضت تقديم المساعدة لها.

 

وصل قاضي منطقة جاموي أيضًا إلى منزل سيما وأهداها دراجة ثلاثية العجلات وأكد لها أنها ستحصل على طرف اصطناعي قريبا.

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