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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي تقطع شهر العسل لتحيي حفل زفاف ابنة مدحت العدل

بوسي
بوسي

حرصت الفنانة بوسي على حضور حفل زفاف ابنة الكاتب مدحت العدل، وتقديم فقرة غنائية في الحدث الذي حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني، رغم مرور أيام قليلة على حفل زفافها وسفرها في شهر العسل برفقة زوجها هشام ربيع. 

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة "مدحت العدل"، عدد كبير من الفنانين أبرزهم يسرا، وليد توفيق، كارول سماحة، ياسر جلال، عمرو عرفة، خالد النبوي، ميدو، ومحمد رمضان. 

وقبل أيام قليلة، احتفل المؤلف والشاعر مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، بأحد المساجد بالقاهرة.

بوسي مع ابنة مدحت العدل

و عقد القران الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.

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وعلى جانب اخر كان قد قال مدحت العدل، الكاتب والروائي، إن مكاسب بعض الأعمال الدرامية كـ “الاختيار” أو “الممر” ليست مادية فقط، بل معنوية أيضًا، مؤكدا أن هذه المسلسلات تزرع الانتماء لأجيال قادمة.

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