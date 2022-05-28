مصطفى شلبي: انضمامي لقائمة منتخب مصر حلم وشرف كبير

جناح أيسر إنبي..

أعرب مصطفى شلبي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي عن سعادته البالغة بتواجده في قائمة منتخب مصر بالمعسكر المقبل.

وقال شلبي في تصريحاته لبرنامج «اللعيب» عبر فضائية «ام بي سي مصر» بإنه سيبذل كل جهده للحفاظ على تواجده والاستمرارية في المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن انضمامه للمنتخب كان حلمًا كبيرًا وسعيد جدًا بتحقيقه، مضيفًا :«الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ايهاب جلال على أعلى مستوى وسأجتهد للمشاركة معهم والاستفادة منهم».

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا لخوض مباراتي غينيا واثيوبيا، المقرر لهما يومي 5 و9 يونيو المقبل، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.