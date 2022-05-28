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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. حريق ضخم بأحد المخازن والدفاع المدني يتحرك

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أعلنت مديرية الدفاع المدني بالعراق  اخماد حريق طال مخازن للمواد المنزلية بمنطقة الوزيرية ببغداد.
 
وذكرت المديرية في بيان لها أن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل عدة مخازن مخالفة مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الإشتعال تحتوي على خزين متنوع من المواد المنزلية البلاستيكية في منطقة الوزيرية في بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت المخازن المحترقة عن ما يجاورها من مخازن لم تطالها النيران لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط المخازن المحترقة باستخدام معدات الأنقاذ الخفيف لقص المعدن وعمل فتحات يمكن من خلالها دخول رجال الأطفاء لتعجيل السيطرة وأتمام عمليات الأخماد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

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