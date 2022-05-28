حفيظ دراجي معلقا على ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية مساء اليوم السبت 28 مايو 2022 لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 بين ليفربول وريال مدريد في باريس .

وتقام مباراة ليفربول أمام ريال مدريد اليوم 28 -5-2022 على أرض فرنسا عند الساعة السابعة بتوقيت المغرب، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر، والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن وجنوب إفريقيا والسودان والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر قيام الجزائري حفيظ دراجي بالتعليق علي مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم السبت في نهائي دوري ابطال أوروبا على BEIN SPORTS 1 PREMIUM في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية

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ووصلت بعثة فريق ريال مدريد الإسباني، أول أمس الخميس، للعاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

ونشر حساب نادي ريال مدريد الإسباني على موقع “ تويتر” فيديو لوصول بعثة الفريق للعاصمة الفرنسية باريس، معلقًا:" الهبوط في باريس



مباراة ثأرية" هكذا وصف نجم ليفربول محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، وذلك على خلفية ما حدث في نهائي 2018، عندما خسر فريق ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد خلال المباراة التي شهدت خروجا مبكرًا لمحمد صلاح بعد تدخل عنيف عليه من سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد السابق الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

لدينا حساب لنصفيه

أثار اللاعب المصري محمد صلاح، الجدل بتصريحات سبقت مباراة الريال ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي الأبطال، حين قال إنه يتمنى مواجهة ريال مدريد لينتقم من خسارة عام 2018، وبعد تأهل الريال إلى النهائي، نشر صلاح تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: "لدينا حساب لنصفيه".

وواصل صلاح تصريحاته خلال حفل استلام جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم حول ما إذا كان يصف مباراة الريال بالثأرية، قائلا: "نعم، لقد فازوا علينا في النهائي وكان يوما حزينا لنا جميعا، لذلك نعم هي ثأرية".

فليقل ما يشاء

علق المهاجم كريم بنزيما نجم ريال مدريد، على تصريحات صلاح، قائلا: "ليفربول لديه ثقة كبيرة، ربما يعتقدون أنهم فازوا بالمباراة بالفعل.. ربما يعتقدون أن هذا ليس هو نفس ريال مدريد الذي فاز عليهم من قبل، يعتقدون أنهم المرشحون".

وأضاف بنزيما لمحطة "موفي ستار" الإسبانية: محمد صلاح يمكنه أن يقول ما يريد، ولكن في النهاية، تبقى الكلمة الفاصلة على أرض الملعب يوم السبت المقبل.. ومع ذلك، ليست لدي نظرة انتقامية، وصلاح يسجل الأهداف ويساعد زملائه بصورة رائعة وهو يقوم بعمل جيد".

أجمد فرقة في دوري الأبطال

رد محمد صلاح على تصريحات نظيره بنزيما، قائلا: "لو كان ما حدث معي حدث معه في نهائي كييف، وخسر المباراة مثل ليفربول، لكان تمنى مواجهتنا.. أعتقد أنه يتفهم شعوري، أتمنى ذلك، ولكن كما قلت أنا أُفضل مواجهة ريال مدريد بسبب ما حدث سابقًا، كما أنه يُعد أقوى فريق في البطولة على مر التاريخ، ومن ثم أنا سعيد بمواجهته".

وتابع صلاح لشبكة "Bein Sport" الرياضية: "في نهائي كييف كنا نعاني من عدة إصابات، ولم يكن الموسم بالنسبة لنا أفضل ما يكون، وفاز ريال مدريد واستحق ذلك، أتمنى أن تكون مباراة السبت مختلفة، وسنرى ما سيحدث".

واختتم: "أنا متحمس أوي للنهائي وإن شاء الله نقدر نكسب"، واصفا ريال مدريد بـ"أجمد فرقة في دوري الأبطال على مدى التاريخ".