عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حفيظ دراجي معلقا على ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد ريال مدريد
ليفربول ضد ريال مدريد

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية مساء اليوم السبت  28 مايو 2022 لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 بين ليفربول وريال مدريد في باريس .

وتقام مباراة ليفربول أمام ريال مدريد اليوم 28 -5-2022 على أرض فرنسا عند الساعة السابعة بتوقيت المغرب، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر، والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن وجنوب إفريقيا والسودان والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر قيام الجزائري حفيظ دراجي بالتعليق علي مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم السبت في نهائي دوري ابطال أوروبا على BEIN SPORTS 1 PREMIUM في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية

beIN Sports HD 1 English
beIN 4K HDR
beIN Sports Connect
beIN Sports 1 HD Premium

ووصلت بعثة فريق ريال مدريد الإسباني، أول أمس الخميس، للعاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

ونشر حساب نادي ريال مدريد الإسباني على موقع “ تويتر” فيديو لوصول بعثة الفريق للعاصمة الفرنسية باريس، معلقًا:" الهبوط في باريس
 

مباراة ثأرية" هكذا وصف نجم ليفربول محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، وذلك على خلفية ما حدث في نهائي 2018، عندما خسر فريق ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد خلال المباراة التي شهدت خروجا مبكرًا لمحمد صلاح بعد تدخل عنيف عليه من سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد السابق الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

لدينا حساب لنصفيه

أثار اللاعب المصري محمد صلاح، الجدل بتصريحات سبقت مباراة الريال ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي الأبطال، حين قال إنه يتمنى مواجهة ريال مدريد لينتقم من خسارة عام 2018، وبعد تأهل الريال إلى النهائي، نشر صلاح تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: "لدينا حساب لنصفيه".

وواصل صلاح تصريحاته خلال حفل استلام جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم حول ما إذا كان يصف مباراة الريال بالثأرية، قائلا: "نعم، لقد فازوا علينا في النهائي وكان يوما حزينا لنا جميعا، لذلك نعم هي ثأرية".

فليقل ما يشاء
علق المهاجم كريم بنزيما نجم ريال مدريد، على تصريحات صلاح، قائلا: "ليفربول لديه ثقة كبيرة، ربما يعتقدون أنهم فازوا بالمباراة بالفعل.. ربما يعتقدون أن هذا ليس هو نفس ريال مدريد الذي فاز عليهم من قبل، يعتقدون أنهم المرشحون".

وأضاف بنزيما لمحطة "موفي ستار" الإسبانية: محمد صلاح يمكنه أن يقول ما يريد، ولكن في النهاية، تبقى الكلمة الفاصلة على أرض الملعب يوم السبت المقبل.. ومع ذلك، ليست لدي نظرة انتقامية، وصلاح يسجل الأهداف ويساعد زملائه بصورة رائعة وهو يقوم بعمل جيد".

أجمد فرقة في دوري الأبطال

رد محمد صلاح على تصريحات نظيره بنزيما، قائلا: "لو كان ما حدث معي حدث معه في نهائي كييف، وخسر المباراة مثل ليفربول، لكان تمنى مواجهتنا.. أعتقد أنه يتفهم شعوري، أتمنى ذلك، ولكن كما قلت أنا أُفضل مواجهة ريال مدريد بسبب ما حدث سابقًا، كما أنه يُعد أقوى فريق في البطولة على مر التاريخ، ومن ثم أنا سعيد بمواجهته".

وتابع صلاح لشبكة "Bein Sport" الرياضية: "في نهائي كييف كنا نعاني من عدة إصابات، ولم يكن الموسم بالنسبة لنا أفضل ما يكون، وفاز ريال مدريد واستحق ذلك، أتمنى أن تكون مباراة السبت مختلفة، وسنرى ما سيحدث".

واختتم: "أنا متحمس أوي للنهائي وإن شاء الله نقدر نكسب"، واصفا ريال مدريد بـ"أجمد فرقة في دوري الأبطال على مدى التاريخ".

ليفربول ريال مدريد باريس ليفربول وريال مدريد حفيظ دراجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

منع الموبايل في لجان الدبلومات الفنية وإلغاء امتحانات الغشاشين والمشاغبين

بشرة خير .. الأهلي كعبه عالي فى نهائيات دورى الأبطال والكونفيدرالية وكأس الكؤوس

نصائح وأكلات للتغلب علي ارتفاع درجات الحرارة للكبار والصغار

جريمة بوركينا فاسو جرس إنذار|الجماعات المتطرفة تهدد القارة والجهود المحلية لا تكفي

الزمالك يخشى صحوة الإسماعيلي في مواجهة قوية بـ الدوري المصري .. اليوم

رئيس أوروجواي يعترف بخطأ قرار تشريع بيع الماريجوانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ