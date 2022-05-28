وائل ترك: كان نفسي أمثل أمام فريد شوقي | فيديو

كشف الفنان وائل ترك كواليس مشاركته في مسلسل " فاتن أمل حربي " ، قائلا إن اختياره للدور جاء عن طريق المنتج المنفذ ، موضحا : " صورت 3 أيام في رمضان من خلال مشاركتي في 3 حلقات واستمتعت جدا بالشغل معاهم " .

وأضاف الفنان وائل ترك ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن دوره في مسلسل " فاتن أمل حربي " كان جميل ، وظهر بشكل جيد على الشاشة .



وتابع " ترك " ، أنه يقوم بتلقي العرض ثم قراءة سكريبت العمل ، ودراسة الدور ، وهناك بعض الأعمال التي لا يقبل بها ، والتي لا تكون غير مؤثرة ، مردفا : " أنا خلاص بطلع مش بنزل " .



ولفت " ترك " ، إلى أنه كانت يتمنى العمل أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز و الفنان الراحل فريد شوقي ، وبالنسبة للنجوم حاليا فإنه يتمنى العمل مع الفنان كريم عبد العزيز ، والفنان أحمد عز .