مركز أول .. بيراميدز يواصل مسلسل إهدار النقاط فى الدورى

تعادل فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس مع نظيره فريق فيوتشر سلبيا فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق إنبى بنتيجة 2/1 .

بينما يلتقى فريق الزمالك مساء اليوم السبت نظيره فريق الإسماعيلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 41 نقطة فيما حل بيراميدز وصيفا برصيد 40 نقطة والاهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ويحتدم صراع اللقب خلال الموسم الحالي فى الدورى الممتاز بين الثلاثة الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

النادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أهدر 11 نقطة فى 16 مباراة منها خسارة أمام فريق المصري البورسعيدي.

فيما أهدر فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا 16 نقطة فى 19 مباراة منها الهزيمة أمام الأهلى وسموحة وطلائع الجيش وانبي.

بينما يتصدر فريق بيراميدز مسلسل إهدار النقاط حيث اضاع 20 نقطة فى 19 مباراة ما بين هزائم وتعادلات عديدة فى الموسم الحالي فى الدورى الممتاز.

ويستضيف الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم، بعد خسارة آخر مباراتين في مسابقة الدوري، أمام إنبي بهدفين دون رد، وطلائع الجيش بهدف نظيف.

ويأمل الزمالك في كسر إنهاء أزمة سوء النتائج على ستاد القاهرة في الفترة الأخيرة، حيث فشل الفارس الأبيض في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات على هذا الملعب، بالخسارة في 3 مناسبات والتعادل في مواجهتين.

وشهدت قائمة الزمالك غياب طارق حامد نظراً لتأهيله في الخارج بسبب إصابة الركبة، بينما يتواجد وجهان جديدان في قائمة الفريق وهما سيف جعفر ويوسف أسامة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – حسام عبد المجيد – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – سيف جعفر - سيد عبد الله " نيمار".

خط الهجوم: عمر السعيد - يوسف أسامة

على الجانب الآخر، يطمح فريق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الجديد حمزة الجمل في مواصلة انتفاضته الأخيرة بمسابقة الدوري المصري، بخطف نقاط المباراة الثلاث من الزمالك.

وتحسنت نتائج الإسماعيلي في الفترة الأخيرة منذ تولي حمزة الجمل قيادة الفريق خلفا لـ حمد إبراهيم، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء.

قائمة الإسماعيلي:

حارس المرمى .. محمد فوزي ، عمر رضوان ،كمال السيد

خط الدفاع .. باهر المحمدي ،محمد هاشم ، محمد نصر ، عمرو الحلواني ،محمد دسوقي ،

خط الوسط .. عمر الوحش ، محمد بيومي ، محمد عادل ، أحمد مدبولي ، عبد الرحمن مجدي ، مدحت فقوسة ، عماد حمدي ، محمد بن خماسة ، محمد عبد السميع ، سايكو كونتيه.

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم ، محمد الشامي ، أبوبكر حمزة الجمل ، حازم مرسى.