الأرصاد : استمرار الموجة الحارة ونسب الرطوبة والقاهرة تسجل 36 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس مستمر اليوم في ارتفاع درجات الحرارة وسيزيد عن الأمس بنحو درجة، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وستكون أعلى من المعدات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجة، لافتةً إلى أن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والإثنين، وستصل العظمى على القاهرة إلى 37 درجة متأثرين بكتل من شبه الجزيرة العربية امتداد منخفض السودان الموسمى .



وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد فارقا في درجات الحرارة مع فترة النهار بنحو 12 درجة مئوية، والأجواء لطيفة في أغلب مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب البلاد.





وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون حارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد.