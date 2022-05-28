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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في الدقهلية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

صرح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم  بالدقهلية، بأن اليوم، السبت، شهد انطلاق امتحانات طلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ م، وأشار إلى أن أعداد الطلبة في التعليم الصناعي 34465، وعدد الطلبة في التعليم التجاري 13375، وعدد الطلبة في التعليم الزراعي 3881.

وأكد عبد الرؤوف متابعته اللحظية لسير منظومة الامتحانات مع مدير التعليم الفنى بالمديرية عبد القادر إبراهيم، ومدير إدارة الأمن وليد محيي، ومسئول الاستر أيمن البرامونى، ومسئول التطوير التكنولوجى حازم محمد السيد، والتواصل من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ولحل أى مشكلات أو عوائق تعرقل سير منظومة الامتحانات وتذليلها فورا.

ووجه الجميع بالالتزام بجميع الضوابط المنظمة للامتحانات وجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

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