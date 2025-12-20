الشعب الجمهوري: المنتدى الروسي– الأفريقي فرصة تاريخية لتسريع التنمية التكنولوجية بالقارة

طالب حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، بتحويل مخرجات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا–أفريقيا" الذي استضافته القاهرة، إلى خطط تنفيذية ومؤشرات أداء محددة تعود بالنفع على الشعوب الأفريقية.

وقال توفيق، في تصريح له اليوم، إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يؤكد مكانتها كحاضنة للحوار الأفريقي الدولي الفاعل وجسر للتعاون بين القارة والعالم، وأشاد بالرؤية المصرية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح التنمية بالقارة.

وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، باعتباره نقلة نوعية في التعاون الأفريقي–الروسي، لافتا إلى أن القارة الأفريقية في أمس الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتأهيل الكوادر البشرية، وهو ما يمكن لهذه الشراكة أن تساهم فيه بشكل كبير.

وأعتبر توفيق، أن مثل هذا النوع من الشراكات ليست رفاهية، بل ضرورة حتمية لتسريع وتيرة الشمول الرقمي وربط المجتمعات الأفريقية بشبكات الاقتصاد والمعرفة العالمية، وهو ما يتطلب تركيزاً على مشروعات الربط البصري عبر القارة ومراكز البيانات والحلول التكنولوجية للزراعة الذكية وإدارة المدن.

ويري توفيق، أن القيمة الحقيقية للمنتديات الدولية هي قدرتها على تجاوز خطابات الالتزام إلى آليات تنفيذية فعالة، وضرورة تنفيذ المشروعات الناتجة عن هذه الشراكة، خاصة في مجالات الممرات اللوجستية والربط الكهربائي والأمن الغذائي بطريقة شفافة ومستدامة تحقق التوازن بين مصالح جميع الشركاء الأفارقة وتضمن عدم ترك أي دولة خلف الركب.

وشدد النائب حسانين على ما ذكره الرئيس السيسي بأن أي تعاون دولي مع أفريقيا يجب أن يضع دعم السلام والأمن في صلب أولوياته، سواء عبر دعم مؤسسات الاتحاد الأفريقي أو من خلال تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مطالبا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري والأفريقي في هذه الشراكات لضمان استدامتها وكفاءتها، على أمل أن تمهد نتائج هذا المؤتمر الطريق لفصل جديد من التعاون المثمر الذي يلامس احتياجات المواطن الأفريقي ويحقق طموحات أجندة 2063: أفريقيا التي نريد.