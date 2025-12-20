قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: المنتدى الروسي– الأفريقي فرصة تاريخية لتسريع التنمية التكنولوجية بالقارة

حسانين توفيق
حسانين توفيق
محمد الشعراوي

طالب حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، بتحويل مخرجات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا–أفريقيا" الذي استضافته القاهرة، إلى خطط تنفيذية ومؤشرات أداء محددة تعود بالنفع على الشعوب الأفريقية.

وقال توفيق، في تصريح له اليوم، إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يؤكد مكانتها كحاضنة للحوار الأفريقي الدولي الفاعل وجسر للتعاون بين القارة والعالم، وأشاد بالرؤية المصرية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح التنمية بالقارة.

وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، باعتباره نقلة نوعية في التعاون الأفريقي–الروسي، لافتا إلى أن القارة الأفريقية في أمس الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتأهيل الكوادر البشرية، وهو ما يمكن لهذه الشراكة أن تساهم فيه بشكل كبير.

وأعتبر توفيق، أن مثل هذا النوع من الشراكات ليست رفاهية، بل ضرورة حتمية لتسريع وتيرة الشمول الرقمي وربط المجتمعات الأفريقية بشبكات الاقتصاد والمعرفة العالمية، وهو ما يتطلب تركيزاً على مشروعات الربط البصري عبر القارة ومراكز البيانات والحلول التكنولوجية للزراعة الذكية وإدارة المدن.

ويري توفيق، أن القيمة الحقيقية للمنتديات الدولية هي قدرتها على تجاوز خطابات الالتزام إلى آليات تنفيذية فعالة، وضرورة تنفيذ المشروعات الناتجة عن هذه الشراكة، خاصة في مجالات الممرات اللوجستية والربط الكهربائي والأمن الغذائي بطريقة شفافة ومستدامة تحقق التوازن بين مصالح جميع الشركاء الأفارقة وتضمن عدم ترك أي دولة خلف الركب.

وشدد النائب حسانين على ما ذكره الرئيس السيسي بأن أي تعاون دولي مع أفريقيا يجب أن يضع دعم السلام والأمن في صلب أولوياته، سواء عبر دعم مؤسسات الاتحاد الأفريقي أو من خلال تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مطالبا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري والأفريقي في هذه الشراكات لضمان استدامتها وكفاءتها، على أمل أن تمهد نتائج هذا المؤتمر الطريق لفصل جديد من التعاون المثمر الذي يلامس احتياجات المواطن الأفريقي ويحقق طموحات أجندة 2063: أفريقيا التي نريد.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسانين توفيق المؤتمر الوزاري الثاني روسيا–أفريقيا الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

شهر رجب

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد