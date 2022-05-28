الأرصاد تعلن استمرار موجة الطقس الحارة على مدار الأسبوع الجاري | فيديو

قالت الدكتور منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة المرتفعة بدءا من اليوم سببها كتل هوائية قادمة من جنوب صحراء شبه الجزيرة العربية مع امتداد منخفض السودان الموسمي ، لافتة إلى أن هناك زيادة في نسب الرطوبة .
وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباحنا مصري " ، المذاع على فضائية " المصرية " ، أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترات النهار .
وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، تسجل 36 درجة مئوية ، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار الأسبوع ، وذروة الارتفاعات تكون غدا ، وبعد الغد ، وتسجل العظمى غدا 37 مئوية .
ووفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى:
القاهرة 36 22
الإسكندرية 30 22
الإسماعيلية 36 20
الدقهلية 33 20
الغردقة 34 26
المنيا 36 21