الأرصاد تعلن استمرار موجة الطقس الحارة على مدار الأسبوع الجاري | فيديو

قالت الدكتور منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة المرتفعة بدءا من اليوم سببها كتل هوائية قادمة من جنوب صحراء شبه الجزيرة العربية مع امتداد منخفض السودان الموسمي ، لافتة إلى أن هناك زيادة في نسب الرطوبة .

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباحنا مصري " ، المذاع على فضائية " المصرية " ، أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترات النهار .

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، تسجل 36 درجة مئوية ، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار الأسبوع ، وذروة الارتفاعات تكون غدا ، وبعد الغد ، وتسجل العظمى غدا 37 مئوية .

ووفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 36 22

الإسكندرية 30 22

الإسماعيلية 36 20

الدقهلية 33 20

الغردقة 34 26

المنيا 36 21

