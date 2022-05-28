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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن استمرار موجة الطقس الحارة على مدار الأسبوع الجاري | فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الدكتور منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة المرتفعة بدءا من اليوم سببها كتل هوائية قادمة من جنوب صحراء شبه الجزيرة العربية مع امتداد منخفض السودان الموسمي ، لافتة إلى أن هناك زيادة في نسب الرطوبة .

وأضافت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباحنا مصري " ، المذاع على فضائية " المصرية " ، أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترات النهار .

وتابعت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  ، أن العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، تسجل 36 درجة مئوية ، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار الأسبوع ، وذروة الارتفاعات تكون غدا ، وبعد الغد ، وتسجل العظمى غدا 37 مئوية .

ووفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 36 22

الإسكندرية 30 22

الإسماعيلية 36  20

الدقهلية 33 20

الغردقة 34  26

المنيا 36 21
 

الأرصاد درجات الحرارة صباحنا مصري درجات الحرارة المتوقعة توك شو

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