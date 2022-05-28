ضبط عصابة سرقة ماكينات الرى بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى، مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر البطيخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة – 2 مركبة "تروسيكل") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد "11" واقعة بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ ، وأرشدوا عن المسروقات (11 ماكينة رى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.