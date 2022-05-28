ماراثون مشي لطلاب وطالبات الإعدادية والثانوية بالزقازيق

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ محافظ الشرقية بمبادرات وزارة الشباب والرياضة والتي تأتي تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بنشر ثقافة ممارسة الرياضة من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات المختلفة بهدف استغلال الطاقات الشبابية للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار ، أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لحضور فاعليات مسيرة المشى التي نظمتها مديريه الشباب والرياضه بمناسبة إفتتاح فاعليات المستوى التمهيدي لمشروع الدورة التنافسية (للألعاب الجماعية – اللياقه البدنية – ألعاب المضرب) لطلاب وطالبات المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية ، بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة و عماد العجوز مدير عام المدارس الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة.

وانطلقت المسيرة من أمام قصر ثقافة الزقازيق، مروراً بديوان عام المحافظة بإتجاه الجامعة لتنتهي بالوصول أمام النصب التذكارى بجوار مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

كان الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية قد أعلن عبر تقنيه الفيديو كونفرانس عن إنطلاق مسيرة المشى لطلاب وطالبات المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية لجميع محافظات الجمهورية إحتفالاً بإفتتاح فاعليات المستوى التمهيدي لمشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية.

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