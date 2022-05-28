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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق..الصدر يطالب البرلمان بإقرار قانون الأمن الغذائي

صدى البلد

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ضرورة اقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي.

وقال الصدر في بيان، اليوم السبت انه "وبعد ان منّ الله علينا باقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب اقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين".

واضاف ان "أملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قُدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوي القضائية لقوانين نافعة، وأخصّ منهم تحالف إنقاذ الوطن والكتل الوطنيَّة الأخرى. فاليوم جميعكم يجب أنْ يكون مُطلِعَاً على مُعاناة الشعب ومُتطلّباته".

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس خلال جلسة البرلمان 8 ضمن الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الاولى، الدورة الانتخابية الخامسة، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور 270 نائباً، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدمت هذا المقترح الى رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
 

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التيار الصدري مقتدي الصدر العراق مجلس النواب العراقي قانون الأمن الغذائي

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