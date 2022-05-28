الصحة: الغدد الليمفاوية المتضخمة سمة مميزة لـ جدري القرود

ذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، الفرق بين الجديري المائي وجدري القرود.

وأوضح عبد الغفار، أنه على الرغم من التشابه في الأسماء والأعراض، إلا أن فيروس جدري القرود(Monkeypox) يختلف تماما عن فيروس الجديري المائي Chickenpox، وهما عائلتان مختلفتان تمامًا.

وقال المتحدث الرسمي، إن الأول ينتمي لعائلة poxviruses والثاني ينتمي لـ herpesviruses، مضيفًا أنه لا يوجد تداخل مناعي بينهما، فاللقاح الخاص بأحدهما (أو الإصابة) لا يحمي ضد الآخر.

وأكد عبد الغفار أن الغدد الليمفاوية المتضخمة هي سمة مميزة لجدري القرود، والتي لا توجد في الجديري المائي.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg



