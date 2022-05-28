عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب تُنفذ مسيرة مشي لطلاب المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بسوهاج

مسيرة مشي بسوهاج
مسيرة مشي بسوهاج

نفذت وزارة الشباب والرياضة "إدارة التنمية الرياضية"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج "الإدارة العامة للرياضة"، مسيرة مشي لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية والتي شارك بها اكثر من 150 طالب.

وبدأت المسيرة من أمام نادي هيئة قضايا الدولة بكورنيش النيل الشرقي حتى استاد سوهاج الرياضي، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج

.

يُذكر أن مسيرة المشي لطلاب المراحل التعليمية المُختلفة، يتم تنفيذها على مستوى جمهورية مصر العربية، ضمن خطة تنفيذ مشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية  للمدارس الرياضية الإعدادية والثانوية.

IMG-20220528-WA0195
IMG-20220528-WA0195
IMG-20220528-WA0192
IMG-20220528-WA0192
IMG-20220528-WA0191
IMG-20220528-WA0191
IMG-20220528-WA0185
IMG-20220528-WA0185

انقطاع خدمة الإنترنت في عدد كبير من مراكز ومدن محافظة سوهاج

وكيل التموين: توريد أكثر من 66 ألف طن قمح لـ صوامع سوهاج

وتم تنفيذ مسابقة حفظ القرآن الكريم بناءا على الخطة الداخلية لمركز شباب المدمر التابع لإدارة طما للشباب والرياضة بسوهاج اليوم الإثنين الموافق٢٠٢٢/٥/٢٣بحضورالعشرات من الأعضاء حفظةالقرآن الكريم تحت ١٨ سنة ، وتم تقييم المسابقة بالتعاون مع إدارة أوقاف غرب طما.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي  الإهتمام بتكثيف الأنشطة بجميع أنواعها داخل مراكز الشباب لجذب النشئ والشباب لممارسة الأنشطة بشتى أنواعها حسب ميول ورغبة الأعضاء لتوسيع قاعدة المشاركة والمستفيدين داخل مراكز الشباب.

سوهاج الشباب الرياضة مسيرة طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

وزيرة الهجرة : واجباتي كوزيرة لا تتعارض مع كوني أما تواجه بشجاعة محنة ابنها

يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة..عاطل يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

مذبحة الريف الأوروبي.. كيف تحول عاشق إلى سفاح وقتل عائلة بأكملها؟|تحليل نفسي

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

موضوعات متعلقة

أكياس القمامة تشوه مدرسة ثانوية في سوهاج .. والطلاب: اتعودنا|فيديو

ترشيحاتنا

يتمتع بسمعة طيبة.. الحكومة: 39% من الدواء المصري يتم تصنيعه محليًا

رسميا.. إقامة مباراة مصر وغينيا بحضور 40 ألف مشجع في ستاد القاهرة

أراد الشهادة على عقد زواجها.. بشرى تتحدث عن خلافها مع محمد رمضان

الحكومة: حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات تجاوز 13.5 مليار دولار

كل ما تريد معرفته عن زيت فرامل السيارة

أول مرة خلال 2022.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

فيديو

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

أحمد حلمى : لا التفت للنقد السلبى والتمس أعذار للناس

ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

حماية المستهلك ينتصر للمواطن.. قرارات جديدة ملزمة لموردي السيارات |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

اﻟﻤﺰﻳﺪ