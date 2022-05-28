مديرية الشباب تُنفذ مسيرة مشي لطلاب المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بسوهاج

نفذت وزارة الشباب والرياضة "إدارة التنمية الرياضية"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج "الإدارة العامة للرياضة"، مسيرة مشي لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية والتي شارك بها اكثر من 150 طالب.

وبدأت المسيرة من أمام نادي هيئة قضايا الدولة بكورنيش النيل الشرقي حتى استاد سوهاج الرياضي، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج

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يُذكر أن مسيرة المشي لطلاب المراحل التعليمية المُختلفة، يتم تنفيذها على مستوى جمهورية مصر العربية، ضمن خطة تنفيذ مشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية للمدارس الرياضية الإعدادية والثانوية.

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وتم تنفيذ مسابقة حفظ القرآن الكريم بناءا على الخطة الداخلية لمركز شباب المدمر التابع لإدارة طما للشباب والرياضة بسوهاج اليوم الإثنين الموافق٢٠٢٢/٥/٢٣بحضورالعشرات من الأعضاء حفظةالقرآن الكريم تحت ١٨ سنة ، وتم تقييم المسابقة بالتعاون مع إدارة أوقاف غرب طما.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي الإهتمام بتكثيف الأنشطة بجميع أنواعها داخل مراكز الشباب لجذب النشئ والشباب لممارسة الأنشطة بشتى أنواعها حسب ميول ورغبة الأعضاء لتوسيع قاعدة المشاركة والمستفيدين داخل مراكز الشباب.