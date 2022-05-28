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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة : واجباتي كوزيرة لا تتعارض مع كوني أما تواجه بشجاعة محنة ابنها

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة منشورا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك توضح فيها تفاصيل اتهام ابنها في قضية قتل بالولايات المتحدة الأمريكية.


وكتبت نبيلة مكرم: " لتكن إرادة الله..أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن".


وأضافت وزيرة الهجرة" قيامى بواجباتى كوزيرة فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام".


وتابعت "كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا الذين لقوا ربهم".

وشدد مكرم خلال منشور "أتوجه أيضا الى وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنة التى ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به.
شاكره محبتكم".

 

 

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المتحدة الأمريكية نبيلة مكرم

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