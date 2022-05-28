والي وهران الجزائري: مستعدون لعمل توأمة مع الإسكندرية

أكد والي ولاية وهران الجزائري سعيد سعيود، استعداده بعمل توأمة مع مدينة الإسكندرية؛ نظرًا للتقارب والتشابه الثقافي والحضاري بين المدينتين المطلتين على البحر الأبيض المتوسط.



جاء ذلك خلال لقاء السفير دكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر، اليوم /السبت/ بوالي وهران، على هامش مشاركته في انعقاد النسخة الأولى من معرض الصحة والسياحة العلاجية الدولي في هذه الولاية، التي تقع شمال غربي الجزائر، خلال الفترة من ( 26 - 28 ) مايو الجاري، واختيار مصر كضيف شرف لهذه النسخة.



وأوضح السفير وريده، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن والي وهران أبدى ترحيبه بالبعثة المصرية المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 ، وتوفير كافة التسهيلات لهم في هذه الدورة، التي ستنطلق خلال الفترة من 25 يونيو حتى 6 يوليو القادم، بمشاركة ٢٦ دولة وإجمالي أكثر من ٦ آلاف رياضي.



وأضاف السفير وريده أن والي وهران أكد الانتهاء من كافة الاستعدادات والإنشاءات لاستضافة هذا الحدث الرياضية الدولي والانتهاء من إنشاء مطار وهران الجديد الدولي والذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وأشاد والي وهران، خلال لقائه مع السفير وريده، بالتجربة المصرية في مجال التنمية الصناعية والزراعية والسياحية، وكذلك بالمشاريع القومية العملاقة لاسيما في مجال البنى التحتية، مؤكدا رغبته في محاكاة هذه المشاريع في وهران والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الصناعات التحويلية والمشروعات السياحية والتنمية الزراعية.



وأشار السفير دكتور مختار وريده إلى أن والي وهران أشاد كذلك بالاستثمارات المصرية المتواجدة في الجزائر، خاصة شركات المقاولين العرب وحسن علام وأوراسكوم، معربا عن ترحيبه باستضافة رجال الأعمال المصريين لزيارة ولاية وهران والإطلاع ميدانيا عن الفرص الاستثمارية المتاحة.



وأضاف أن انطلاق تشغيل الرحلات الجوية المباشرة قريبا بين وهران والقاهرة سوف يسمح بتنشيط التدفق السياحي والتجاري، وتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال بين البلدين.



يذكر أن الوالي هو ممثل الدولة و مفوض الحكومة، ويمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية، ويؤدي باسمها كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق.



ويمتلك الوالي وفقا للقانون الجزائري العديد من الصلاحيات؛ من بينها إعداد مشروع الميزانية، و الذي يتولى تنفيذها، بعد مصادقة البرلمان عليها، في البرامج التنموية، ويقوم بمراقبة سير عمل المؤسسات الحكومية فيها، وكافة الأنشطة الخاصة بالولاية، وتضم الجزائر 58 ولاية.



وتقع ولاية وهران على الساحل الغربي للجزائر، وتعد العاصمة الثانية للبلاد لكونها مركزا اقتصاديا هاما، وتمتلك ميناء بحريا، وتزخر بالعديد من المقومات الاقتصادية والسياحية والمعمارية والثقافية، وتم اختيارها لتستضيف هذا العام الدورة التاسعة عشرة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.