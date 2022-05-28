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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 خطوط بطول الفي كم .. السيسي يشهد توقيع إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مراسم توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي ٣ خطوط يبلغ طولها حوالى ٢٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية.

وأضاف راضي أن المستشار الالماني "شولتز" يحرص على الادلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة، يؤكد فيها على أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا مشيداً بالقرار الاستراتيجي المصرى بالاعتماد على القطارات السريعة في نقل المواطنين وحركة البضائع، بما سيعزز من مكانة مصر وموقعها التجاري إقليمياً وعالمياً ويجعلها رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية فائقة التطور في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية  أن الرئيس أكد أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر والمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل ايذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

 

وأضاف راضي ان رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية يعرب عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع مصر في المشروعات التنموية التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر هو الأضخم في تاريخ شركة "سيمنز" منذ تأسيسها قبل ١٧٥ عاماً.

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رئاسة الجمهورية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي سيمنز منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع التعاقد مع شركة سيمنز العالمية

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