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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مركز ناصر 12 ساعة وضعفها بالواسطى في بني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه" لمدة 12 ساعة" عن مركز ناصر بالكامل وضعفها بمركز الواسطى ، وذلك غداً الأحد 29 مايو 2022 ، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9  مساءً لتوقف محطات  مياه الشرب بمركز ناصر ، وذلك لاستكمال العمل بخط الطرد بمحطة  رفع الصرف الصحي الرئيسية بمركز ناصر
وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع  المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

كما ناشدت  المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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