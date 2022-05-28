في ثواني قليلة.. الزمالك يفسد فرحة الإسماعيلي بهدف من توقيع عمر السعيد

أحرز عمر السعيد، هدف تقدم الزمالك في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري، لتصبح نتيجة المباراة 2-1 لصالح القلعة البيضاء.

وتمكن عمر السعيد من إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 64 من خلال ركلة حرة لصالح فريق الزمالك بالقرب من منطقة جزاء الإسماعيلي جهة اليسار، نفذها زيزو عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمر السعيد برأسية لتسكن الشباك.

وكان باهر المحمدي تمكن من إحراز هدف التعادل للإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعد دفعة من محمود علاء لمحمد الشامي داخل منطقة الجزاء.

أحداث الشوط الأول



تقدم نادي الزمالك على نظيره الإسماعيلي 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري .

شهدت بداية المباراة تمريرات بين أقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب حتى تمكن لاعبو الدراويش من شن هجمة في الدقيقة 7 بعد محاولة عبدالرحمن مجدي المرور من جهة اليمين قبل أن يتدخل معه عبد الله جمعة وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

وفي الدقيقة الثامنة تمكن عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من المرور بشكل رائع يمين منطقة الجزاء وتمكن من تمرير كرة أرضية قابلها محمد الشامي بتسديدة ردت من دفاع الزمالك.

وعاد لاعبو الزمالك لشن الهجمات على مرمى الإسماعيلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن دفاع الإسماعيلي من الحفاظ على شباكه والتخلص من الهجمات.

وعاد لاعبو الزمالك من جديد لفرض السيطرة والاستحواذ وشن الهجمات على مرمي نادي الاسماعيلي بعد مرور 15 دقيقة من المباراة حيث تمكن أحمد سيد زيزو من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات فريق الإسماعيلي.

وحاول عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك المرور يسار منطقة الجزاء ولكنه سقط دون احتساب حكم اللقاء أي شئ.

وفي الدقيقة 41 تمكن أشرف بن شرقي، من إحراز هدف تقدم الزمالك بعد تمكن عبد الله جمعة من المرور بشكل رائع من جهة اليسار، ثم مرر كرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أشرف بنشرقي بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد أبوجبل في حراسة المرمى.

الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام.

الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: أشرف بن شرقي.

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد بيومي.

خط الوسط: عمر الوحش، عماد حمدي، محمد عادل.

الهجوم: محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل خلال مواجهتين والهزيمة في 4 لقاءات، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 ولديه 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 لقاءات والتعادل في 6 والهزيمة في 9.