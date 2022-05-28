رشا مهدى: انت مصري إذا انت بتشجع ليفربول النهاردة

حرصت الفنانة رشا مهدى، على دعم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، قبل المواجهة الحاسمة أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها فى التاسعة، من مساء اليوم، على ملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس فى نهائيّ دورى أبطال أوروبا.



وكتبت "مهدى" فى تغريدة لها عبر حسابها علي موقع تويتر "‏‏‏مفيش حاجه اسمها انا بشجع ريال مدريد من وانا صغير .. حوش يا عم الفونسو!

انت مصري اذا انت بتشجع ليفربول النهاردة .. معروفة! كل التوفيق للملك المصري فخر العرب"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم فى التاسعة مساء اليوم، السبت، صوب ملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة المباراة المرتقبة بين ليفربول ضد ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022 وسط أجواء شديدة الحماسية بين الفريقين.



ويُعتبر المصري محمد صلاح والفرنسي كريم بنزيما من أكثر اللاعبين تألقاً وتأثيراً في موسم 2022/2021، وأبرز لاعبي فريقيهما قبل الموقعة النارية بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة.



ويتفوق النجم المصري محمد صلاح على بنزيما، من ناحية القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة مو 100 مليون يورو، فيما تصل قيمة كريم 25 مليون يورو.