بتكلفة 3 ملايين جنيه..محافظ الوادي الجديد: البدء في أعمال رصف طريق طلعت ضرغام

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه تم اليوم، بدء أعمال الرصف بالطريق الواصل من ميدان طلعت ضرغام وحتى موقف الأقاليم بمدينة الخارجة، بطول ١.٢ كم بتكلفة ٣ ملايين جنيه، وذلك فور انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بالمنطقة.

ووجه الزملوط مديرية الطرق والنقل بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف التي تشمل توسعة الطريق وترميم الحفر، وذلك في أقرب وقت لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات بالطريق.

اقرأ أيضا:

من ناحية أخري قرر المحافظ التحفظ على ٧٨ طن قمح وإحالة صاحبها للنيابة العامة، لقيامه بتجميع كميات القمح من المواطنين وتخزينها لصالحه، بعد منحه تفويض من الجمعية الزراعية بغرب الموهوب بالداخلة للتجميع لصالح الجمعية.

وأوضح الزملوط أن الإجراء تم وفقًا للقرار الصادر بحظر نقل محصول القمح بين المراكز أو خارج المحافظة والإقتصار على تجميع المحصول لصالح الجمعيات الزراعية بعد الحصول على تفويض بذلك ، مشددًا على الإلتزام بالإجراءات المعلنة لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.