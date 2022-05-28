سناب شات يطرح ميزة جديدة للمستخدمين لمشاركة الذكريات

طرح تطبيق سناب شات Snapchat ميزة جديدة للمستخدمين تسمى "Shared Stories" أو القصص المشتركة، التى تتيح للمستخدمين إنشاء قصص مع الأصدقاء ويمكن استعادتها معهم ، كما سيتم تنبيه المشتركين في القصة إذا تم حظر شخص ما من المجموعة.

وبحسب موقع TechCrunch فإن ميزة القصص المشتركة هي تكرار لميزة "Custom Stories" أو "القصص المخصصة" والتى تعمل على تسهيل مشاركة الذكريات من خلال إنشاء قصة مميزة مع مجموعة من الأصدقاء من خلال عدد من التعديلات المميزة .

وتعد ميزة القصص المشتركة في سناب شات هي ميزة تقدم قصة مشتركة مع إعداد خاص للدردشة بين أعضاء القصة أو الأصدقاء المشتركين فيها، وذلك على عكس القصص القصص المشتركة التلقائية التى تنتهي بعد مرور 24 ساعة.

وقال تطبيق سناب ات Snapchat إن المحتوى خاضع للإشراف باستخدام مجموعة من أدوات الكشف التلقائي عن اللغة ومراجعة قواعد مجتمع سناب شات، كما سيُعلم التطبيق المستخدمين إذا انضموا إلى قصة مشتركة مع شخص تم حظره.



ووصف سناب شات بأن ميزة القصص المشتركة بأنها طريقة جديدة لمستخدمي سناب شات "لبناء مجتمع حول المحتوى الذي يحبون التقاطه، ونأمل في مساعدة المستخدمين على تحويل اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة".

ومؤخرا، زاد عدد المستخدمين النشطين بشكل يومي لتطبيق سناب شات بنسبة 18٪ على أساس سنوي إلى 332 مليون مستخدم، كما تجاوز نمو المستخدمين 20٪ في الفصول الخمسة السابقة، فيما تراجع مستخدمي ميتا وتويتر.