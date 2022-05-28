المخرج يسري نصر الله برفقة الفائزة بالسعفة الذهبية في مهرجان كان

حصلت المخرجة الصينية جيانينج تشين على جائزة السعفة الذهبية عن The water Murmurs كأفضل فيلم قصير في مهرجان كان السينمائي الدولي، ومنحها التكريم المخرج يسري نصر الله رئيس لجنة التحكيم.

وتألق عدد من نجوم الفن العالمي ومن بينهم خافيير بارديم على السجادة الحمراء قبل لحظات من انطلاق حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي.

وحرصت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية على التقاط الصور على السجادة الحمراء، إلى جانب عدد من صناع الافلام المرشحة للفوز الليلة.

يختتم مهرجان كان السينمائي الدولي فعاليات نسخته الـ 75 الليلة، بحضور عدد كبير من النجوم وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لتوزيع الجوائز على أفضل الأعمال المشاركة هذا العام وعلى رأسها السعفة الذهبية للفيلم الأفضل.

عرض مهرجان كان هذا العام العديد من الأفلام القوية التي لاقت ردود فعل مميزة في الصحف ومن الجمهور الذي حضر العروض، ونال صناع العديد منها تصفيقا وتحية كبيرة فور انتهاء عرضها.



جوائز مسابقة نظرة ما

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75، جوائز مسابقة "نظرة ما - Un Certain Regard"، لهذا العام في حفل منفصل قبل فعاليات الختام مساء السبت.

ضمت مسابقة "نظرة ما" 20 فيلما روائيا حملت جميعها أفكارا مميزة وجريئة، ولفتت أنظار النقاد وصناع السينما على مدار أيام المهرجان.

ونالت المخرجة الفلسطينية مها الحاج جائزة أحسن سيناريو في مسابقة "نظرة ما" عن فيلمها "حمى البحر الأبيض المتوسط"، كما فاز الممثل التونسي آدم بيسا بجائزة أفضل ممثل بطل فيلم "حرقة" مناصفة مع الممثلة الفرنسية فيكي كريبس.

وعادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الباكستاني "جويلاند" من إخراج سايم صادق، أما جائزة أحسن فيلم فكانت من نصيب الفيلم الفرنسي "كورساج" للمخرجتين ليز أكوكا ورومان غيري.

وذهبت جائزة قسم نظرة ما لفيلم "الأسوأ " من إخراج ليز أكوكا ورومان جيريت، ويتحدث العمل عن مشروع تصوير فيلم في حي، يدعى بيكاسو، في بولوني سور مير شمال فرنسا. ولهذا الغرض سيتم اختيار أربعة مراهقين هم أسوأ المرشحين للتمثيل فيه، ليلي، ريان ومايليس وجيسي.

ونال فيلم Rodeo جائزة «Coup de cœur» للمخرج لولا كويفورون، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج لألكسندرو بيلك عن فيلم Metronome.

جوائز أسبوع النقاد

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الأعمال الفائزة هذا العام بشكل منفصل عن حفل الختام، وفاز فيلم La Jauria بجائزة لجنة التحكيم الكبرى للمخرج والكاتب أندريس راميري، ونال أيضا جائزة SACD.

فيما نال فيلم Aftersun جائزة اللمسة الفرنسية لمخرجه شارلوت ويلز، وذهبت جائزة النجم الصاعد لزيلدا شمشون عن Love According To Dalva.