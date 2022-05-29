ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشكلتنا مع إثيوبيا كانت ملء سد النهضة في 3 سنوات، معقبا: "الكلام المتفائل أوي أنهم هيكملوا الملء في 7 أو 8 سنوات".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو كانوا جامدين أوي هيخلصوا الملء في 2024 أو 2025"، لافتا: "كنا داخلين في المفاوضات نقول لهم الملء يكون في 7 سنوات".

وأشار: "دلوقتي ربنا أكرمنا بعيدا عن التعنت الأثيوبي، وله علاقة بالفشل الأثيوبي، ودي حاجه من عند ربنا".

واسترسل: "بعد الجانب الأثيوبي ما كان عنده إصرار أنه يملء السد في 3 سنوات، دلوقتي بيتكلموا على 2024 أو 2025، وده بيدينا فرصة أننا نتعامل مع التغيرات التي تحدث في قضية المياه".