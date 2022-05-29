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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب عن فوز ريال مدريد على ليفربول: الكرة أجوال.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة ريال مدريد وليفربول، قائلا: "بطولة أوروبا ذهبت لريال مدريد في موسم ذهبي للملكي، بعدما أخذوا الدوري".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه  برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان وارد ان المباراة تخلص في النصف ساعة الأولى ويكون فيه أهداف مبكرة".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، على مباراة ريال مدريد وليفربول،: "مشجعي ليفربول زعلانين جدا، لكن الكرة أجوال"، متابعا: "المباراة سيطرت على عقلية العالم".

وتابع: "هناك حزن شديد على وجه محمد صلاح، وكان يأمل في تحقيق الثأر الذي كان يتحدث عنه، ولكن ريال مدريد خطف المباراة".
 

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