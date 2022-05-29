عمرو أديب عن فوز ريال مدريد على ليفربول: الكرة أجوال.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة ريال مدريد وليفربول، قائلا: "بطولة أوروبا ذهبت لريال مدريد في موسم ذهبي للملكي، بعدما أخذوا الدوري".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان وارد ان المباراة تخلص في النصف ساعة الأولى ويكون فيه أهداف مبكرة".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، على مباراة ريال مدريد وليفربول،: "مشجعي ليفربول زعلانين جدا، لكن الكرة أجوال"، متابعا: "المباراة سيطرت على عقلية العالم".

وتابع: "هناك حزن شديد على وجه محمد صلاح، وكان يأمل في تحقيق الثأر الذي كان يتحدث عنه، ولكن ريال مدريد خطف المباراة".

