عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل تعدى فرد شرطة وزوجته على شقيقها بالضرب

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

رصدت الاجهزة الامنية مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً استغاثة أحد الأشخاص بدعوى تعدى فرد شرطة وزوجته عليه بالضرب وإستغلال نفوذه للحصول على تقرير طبى بإصابته "على خلاف الحقيقة"  ومن ثم قام الشاكى ببث مقطع مصور آخر حال إستدعائه لسؤاله فى مضمون شكواه.

بالفحص تم استدعاء الشاكى وقرر بتضرره من المشكو فى حقه (فرد شرطة، زوجته "شقيقة الشاكى" ، نجلتهما) بدعوى تعديهم عليه وزوجته ونجله بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابتهم ، وقيامه بتحرير محضر بالواقعة ، وعرض جميع الأطراف على النيابة العامة التى قررت بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

وباستدعاء المشكو فى حقهم حضرت (الزوجة "شقيقة الشاكى" ، نجلتها) وتبين عدم تواجد فرد الشرطة المشار إليه نظراً لطبيعة عمله خارج نطاق المحافظة ، وتبادلوا الإتهامات بينهما وبين الشاكى نظراً لوجود خلافات عائلية ، وبالإستعلام من النيابة العامة عن التصرفات النهائية أفادت بأنه مازال قيد التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

ماتيب.. إصابة زوجة وشقيق نجم ليفربول بسبب الشغب خارج ملعب نهائي أوروبا

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا 15 دقيقة لتأخر جماهير الريدز

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

ترشيحاتنا

ثغرات أمنية.. مايكروسوفت تحذر المستخدمين من تثبيت تطبيقات أندرويد على أجهزتهم

اقتصاد الصين| 3.5% نموا في أرباح الشركات الصناعية خلال أول 4 شهور من 2022

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

زكي عبد الفتاح: خبرة أنشيلوتي سبب تتويج ريال مدريد.. وكورتوا نجم فوق العادة

وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر للحكومة المصرية..تفاصيل

بازوكا: حمزة الجمل يتحمل مسئولية هزيمة الإسماعيلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ