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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

أمطار النيازك
أمطار النيازك

تشهد سماء أمريكا وأجزاء من كندا الثلاثاء القادم أمطارًا من زخات النيازك الناتجة عن تحطم المذنب المحتضر SW3 إلى أجزاء دخل في حيزها كوكب الأرض.

 

تحطم المذنب SW3 أو ما يعرف بـ 73P / Schwassmann-Wachmann 3 إلى أجزاء مما نتج عنه غبارًا فضائيًا في مسار الأرض.

 

انقسم SW3 إلى أجزاء كبيرة في عام 1995، واستمر في التفتت أكثر منذ ذلك الحين، لكن خلال الأسبوع المقبل يمكن أن تشهد الأرض تفاعلًا مباشرًا مع حطام المذنب لأول مرة.

 

تحدث زخات النيازك عندما تمر الأرض عبر أثر الحطام الذي خلفه مذنب أو كويكب.

يمكن التنبؤ بمعظم زخات النيازك، وتتكرر سنويًا عندما تعبر الأرض مسارًا معينًا وسط الحطام.

 

ومع ذلك، تمر الأرض أحيانًا عبر كتلة ضيقة وكثيفة من الغبار الفضائي والتي تتحول إلى آلاف من النجوم سريعة الحركة.

يُعرف هذا باسم عاصفة النيزك، ويوفر مشهدًا رائعًا لمراقبي النجوم.

 

تم رصد SW3 لأول مرة في عام 1930 من قبل المراقبين الألمان Arnold Schwassmann و Arno Arthur Wachmann، الذين قرروا أن يكون له مدار 5.4 سنة.

 

هذا العام، من المقرر أن يعبر كوكبنا مساره في 31 مايو، على الرغم من أنه من غير المفترض أن يمر المذنب نفسه إلا بعد بضعة أشهر.

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