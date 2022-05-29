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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جمعة: مؤخر الصداق حق للمرأة بقيمة الذهب وليس المال

الزواج
الزواج

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن مسألة انخفاض قيمة مهر المرأة بعد مضي فترة من الزمن، تعتبر حالة جديدة، ولكن تكلم فيها الفقهاء قديما.


وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن ابن عابدين ألف في هذه المسألة "نشر البنود في غلاء ورخص النقود" وألف كذلك في هذا الأمر الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، ووصل في نهاية بحثه أن الذهب هو المقياس العادل لحساب قيمة المهر منذ عشرات السنين بما يساويه الآن من أموال.


وأشار إلى أن البحث تطرق إلى حساب مقاييس القيمة المالية قديما بما يساويها الآن ، من خلال الطعام والملابس وسعر متر الأرض مثلا، ولكن هذه المقاييس ليست عادلة بخلاف الحساب بالذهب، منوها أن المهر الذي قيمته 500 جنيه منذ عشرات السنين قيمته الآن حوالي 300 ألف جنيه.


وأكد علي جمعة، أنه عندما يحدث هذا التضخم وسببه عدم الرجوع إلى مقياس الذهب ، فعلينا الرجوع إلى الذهب ، فالذهب هو معيار التقويم لمؤخر الصداق ومنه كذلك تقويم الايجارات والميراث.


وأوضح، أن التشريع يساعد كثيرا في تقييم مهر المرأة ، منوها أن الشريعة تؤيد هذا الأمر لأن هذا هو وسيلة من وسائل إعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدا أننا لسنا مع المرأة ولا ضد المرأة، ولكن نقف مع الحق وإيصاله بدون نقصان.


وأوضح، أن الرجل لو أعطى زوجته مؤخر الصداق بما هو متفق عليه منذ عقد الزواج قديما برضاها فلا حرج، ويجوز لها التناول أو إسقاط هذا الحق كله أو بعضه، وهنا علينا أن نوضح للمرأة أن قيمة مؤخر الصداق يساوي الآن القيمة الشرائية الحالية التي تساوي قيمة المهر وقت عقد القران.

الدكتور علي جمعة انخفاض قيمة مهر قيمة المهر القيمة المالية الحساب بالذهب مؤخر الصداق

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