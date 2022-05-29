أحمد مرتضى: لا تفاوض في غرامة كهربا.. والحديث ممنوع عن الصفقات

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحديث عن صفقات تدعيم فريق كرة القدم، سيكون في الوقت المناسب.

وأشار أحمد مرتضى عبر قناة ناديه، إلى أنه ليس من المنطقي الحديث الان عن صفقات جديدة والفريق ينافس على لقب الدوري وتأهل لنهائي كأس مصر في النسخة الماضية ويخوض النسخة الحالية للكأس أيضا.

وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، لن يبخل بالأموال من أجل دعم فريق الكرة، مثلما يفعل في ملف ألعاب الصالات.

وعن موقف غرامة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك الأسبق، قال أحمد مرتضى: "ننتظر سداد أموال كهربا، ولا مجال للتفاوض حول سداد هذه الغرامة. الأمر ليس شخصيا ولكنها حقوق الزمالك".

وأضاف: "سلكنا الطرق الشرعية بعد أن رحل كهربا عن الزمالك في صيف 2019، رغم ارتباطه بعقد رسمي، وننتظر الحصول على الغرامة التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بقيمة مليوني دولار ضد اللاعب".