حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

في حادثة غريبة أثارت الرأي العام الأمريكي، أصيب 120 تلميذ ومدرس بـ سرطان الدماغ فجأة، مما أثار مخاوف من وجود تسرب إشعاعي وراء الإصابات الغامضة.

انتشرت أنباء كثيرة تفيد بأن السبب وراء حادث إصابة مدرسة كاملة بـ سرطان الدماغ، هي تسريبات خطيرة من مصنع يورانيوم قديم بالقرب من المدرسة الأمريكية، مما رفع مستويات الإشعاع الضار على التلاميذ والموظفين.

وبعد سنوات من التحقيق والبحث، أكد مسئولو الولاية أمس أنهم لم يعثروا على دليل يفيد بوجود إشعاعات ضارة داخل المدرسة، مما أثار غضبًا شديدًا بين أولياء الأمور.

صرح المسئولون بأنه لا يوجد دليل على وجود إشعاع ضار في مدرسة نيوجيرسي بعد إصابة 120 من الطلاب والموظفين السابقين بـ سرطان الدماغ.

لكن العديد من الآباء تفاعلوا بغضب على تصريحات المسئولين وهددوا بسحب أطفالهم من المدرسة ما لم يتم إجراء المزيد من الاختبارات.