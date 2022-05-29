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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان Z تحصل على امتياز في سلسلة سباقات  Super GT.. صور

نيسان Z تحصل على
نيسان Z تحصل على امتياز في سلسلة سباقات  Super GT

نيسان Z الجديدة ستكون بمثابة سيارة أمان لسلسلة سباقات  Super GT حيث ستقوم شركة صناعة السيارات بتسليم السيارة في وقت لاحق من هذا الشهر، وتتميز بالعديد من الترقيات إلى جانب جميع العلامات التجارية المناسبة.

لم تكشف نيسان التغييرات التي تم إجراؤها على السيارة اللازمة لتجهيزها لأداء مهام السيارة الآمنة، وتكشف الصور عن بعض الأشياء الجيدة من الخارج، حيث تستقبل Z مصابيح سيارة أمان داخلية وشريط إضاءة عبر السقف. 

نيسان Z تحصل على امتياز في سلسلة سباقات  Super GT

وفي الداخل، تضيف نيسان مقاعد ريكارو ذات المظهر الجريء مع أحزمة أمان حمراء تحمل علامة نيسمو، حيث يمكن أن تحتوي السيارة أيضًا على معدات اتصالات جديدة ضرورية للبقاء على اتصال مع جميع مسؤولي حلبة السباق.

نيسان Z تحصل على امتياز في سلسلة سباقات  Super GT

عملت نيسان على السيارة مع شركة Customizing، وأنهتها بملصقات "سيارة الأمان" الخاصة في كل مكان، وستقوم السيارة بأداء قائمة بالواجبات على المسار، مثل إكمال فحص ما قبل السباق وقيادة الميدان عند وقوع الحوادث، وستسلم نيسان سيارة الأمان في 29 مايو خلال الجولة الثالثة من موسم 2022 على حلبة سباق سوزوكا في اليابان.

نيسان Z تحصل على امتياز في سلسلة سباقات  Super GT

ستنضم سيارة السلامة Z الجديدة إلى Z GT500 التي ستشارك في سلسلة سباقات Super GT ، حيث حلت  Z GT500، التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، محل GT-R في سلسلة السباقات. 

 

تتميز سيارة السباق بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بسعة 650 حصانًا (485 كيلووات)، مع قطع هوائية إضافية تشغل تصميم السيارة المستوحى من الماضي، ولكن حتى مع الجناح الكبير والواجهة الأمامية الجريئة، فمن الواضح أنها لا تزال نيسان Z تحتها.

نيسان Z تحصل على امتياز في سلسلة سباقات  Super GT

في حين أن Z الجديدة سوف تتسابق قريبًا في طريقها حول مضمار السباق، سيتعين على العملاء الأمريكيين الانتظار لفترة أطول قليلاً للجلوس خلف عجلة القيادة، حيث سيتم طرح   Z  موديل 2023 للبيع في الولايات المتحدة هذا الصيف، بتكلفة 41.015 دولارًا.

نيسان Z تحصل على امتياز في سلسلة سباقات  Super GT

سيحصل العملاء على محرك TT V6 سعة 3.0 لتر ينتج 400 حصان (294 كيلوواط) و 350 رطل قدم (474 ​​نيوتن متر) من عزم الدوران، وتقدم نيسان ذلك مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو أوتوماتيكي من تسع سرعات.

Super GT صناعة السيارات نيسان Customizing نيسان Z

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