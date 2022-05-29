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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أول رد من شيرين عبدالوهاب على عودتها لـ حسام حبيب.. القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

 

شيرين عبد الوهاب ترد على أحد متابعيها: لو رجعت لـ حسام حبيب كنت هقول

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أحد متابعيها وجه سؤالا لها عبر خاصية استورى بـ حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام".

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

اختتم مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته 75 فعالياته مساء السبت، بالإعلان عن الأعمال الفائزة بجوائز أفضل الأعمال هذا العام بعد منافسة قوية امتدت على مدار 11 يوما.

كامل العدد.. تفاصيل حفل محمد حماقي بالكويت

أحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا  رفع شعار كامل العدد".

وسط البلد ومسار إجباري و"إتش أو إتش" يفتتحوا مهرجان Non Stop Music

أشعلت فرق مسار إجباري ووسط البلد و"إتش أو إتش" أجواء القاهرة الجديدة بحفل غنائي ضخم شهده مسرح الماركيه.
 

أنا هنا ..  أول كليب ليبي يتم تصويره في جمهورية مالطا |شاهد

أطلق الفنان الليبي بهجت أجدد أعماله الغنائية "أنا هنا I'M HERE "، بشكل فيديو كليب مثير تم تصويره في مالطا

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