الرابع في 5 أشهر.. فيضانات مدمرة تجتاح البرازيل ومقتل 35 شخصا على الأقل|فيديو

بعد 3 أعوام من الجفاف في معظم أنحاء البرازيل، بات عام 2021 هو عام الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البرازيل 4 مرات خلال الشهور الـ5 الأخيرة.



وتظهر لقطات فيديو آثار هطول أمطار غزيرة مميتة في شمال شرق البرازيل، حيث ضربت الأمطار الغزيرة مدينتين رئيسيتين على ساحل المحيط الأطلسي، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل.

وفي ولاية بيرنامبوكو، لقي ما لا يقل عن 33 شخصا حتفهم حتى بعد ظهر السبت (بالتوقيت المحلي)، حيث أدت الأمطار إلى انهيارات أرضية قضت على أحياء التلال بعيدا، وفقا للحساب الرسمي للولاية على تويتر.

وأجبر 765 شخصا آخر على مغادرة منازلهم، على الأقل مؤقتا، وفقا لحكومة الولاية. وسجلت السلطات في ولاية ألاجواس المجاورة حالتي وفاة، وفقا لخدمة الطوارئ الفيدرالية البرازيلية.

وقالت وكالة الدفاع المدني في بيرنامبوكو إن نحو 32 ألف أسرة تعيش في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات.

ووقعت العديد من الوفيات يومي الجمعة والسبت (بالتوقيت المحلي) في ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو.

كما هو الحال في العديد من المناطق الحضرية في البرازيل، تم بناء العديد من أحياء ريسيفي في مواقع معرضة للأراضي والانهيارات الطينية.

في حين أن معظم البرازيل أمضت معظم عام 2021 في جفاف شديد، بدأت الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي في الوصول في الأشهر الأخيرة من العام.

وفي أواخر ديسمبر وأوائل يناير، قتل العشرات وشرد عشرات الآلاف عندما هطلت الأمطار على ولاية باهيا، الواقعة أيضا في شمال شرق البرازيل.

ولقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم في فيضانات في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البلاد في وقت لاحق من يناير.

وفي فبراير، تسببت الأمطار الغزيرة في جبال ولاية ريو دي جانيرو في مقتل أكثر من 230 شخصا.

