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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن إرسال وفد إلى السعودية خلال موسم الحج

إيران والسعودية
إيران والسعودية

أعلنت إيران أن وفدا قنصليا سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لتسهيل أمور الحجاج الايرانيين.

وأعلن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، أن الوفد يمثل وزارة الخارجية لتسهيل إيفاد الحجاج الايرانيين لموسم الحج لهذا العام.

وجاء ذلك خلال تصريح أدلى به أمير عبداللهيان خلال لقائه، أمس السبت، مسؤولي الحج والزيارة لبحث ومناقشة القضايا المتعلقة بايفاد حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للعام الجاري.

وأوضح ان الدائرة القنصلية وشؤون الايرانيين بوزارة الخارجية ستضع منذ بداية ايفاد الحجاج حتى النهاية طاقاتها تحت تصرف الحجاج والكوادر التنفيذية للحج وسترسل وفدا قنصليا الى السعودية لهذا الغرض.

وأعرب امير عبداللهيان عن أمله بأن تجري مناسك الحج للعام الجاري "بكل هدوء وعظمة" بدعم من المسؤولين السعوديين.

وفي وقت سابق، كشف المدير العام لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية الايرانية عن خطوات كبيرة جاهزة لتطوير العلاقات بين إيران ودول الخليج؛ مؤكدا على ضرورة التعاون واعتماد الحلول السياسية واجراء الحوار في المناقشات الإقليمية المهمة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المدير العام لمنطقة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أن مستوى العلاقات بين إيران والدول المطلة على الخليج، "ارتقى أثناء الحكومة الثالثة عشرة في البلاد".

وأشار عنايتي إلى أن زيارة الحج هذا العام ستكون سهلة وسيؤدي الحجاج الإيرانيون فريضة الحج بعد الانقطاع الناجم عن تفشي فيروس كورونا قبل عامين؛ معربا عن امله بان المحادثات بين ايران و السعودية تنعكس ايجابيا على موضوع الحج ملفتا ان التعاون بين ايران والسعودية اصبح افضل من ذي قبل على مستوى المنظمات والمحافل الدولية.
 

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