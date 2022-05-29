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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 837 كيلو جرام فراخ مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر

الحملات
الحملات

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر ، اليوم الأحد ، بأنه تم عمل حملة تموينية بناحية بندر الأقصر بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالأقصر وقسم شرطة تموين الأقصر وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر .

 

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يأتي ذلك فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات اللحوم والفراخ المجمدة للتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق وعرضها للبيع للمواطنين .

 وأثناء مرور الحملة بناحية شرق السكة الحديد وبالتفتيش داخل إحدى الثلاجات المعروفة تم ضبط ٨٣٧ كيلوجرام فراخ مجمدة متغيرة فى خواصها الطبيعية وبها حروق تجميد ومدون عليها تاريخ الانتاج بحبر قابل للإزالة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم ١٣٧٩٧ جنح القسم لسنة ٢٠٢٢ م ضد المتهمين لعرضه على النيابة العامة المختصة

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