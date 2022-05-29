بأسهل الخطوات ...طريقة عمل شوكليت شيبس كوكيز

شوكليت شيبس كوكيز من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الأطفال، فقدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شوكليت شيبس كوكيز في المنزل.

مقادير شوكليت شيبس كوكيز



نصف كوب زبدة

1/3 كوب سكر

1/3 كوب سكر بني فاتح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 حبة كبيرة بيض

1 حبة كبيرة صفار البيض

كوب و ربع دقيق

3/4 كوب شوكولاتة شيبس



طريقة تحضير شوكليت شيبس كوكيز



-في مقلاة سخني الزبدة الى ان تحترق قليلا

-في وعاء ضعي الزبدة، اتركيه لتبرد ولكن لا تتماسك

-اضيفي السكر والسكر البني، اخفقي باستعمال مضرب شبك يدوي

- اضيفي البيكنج باودر، الملح والفانيليا

-اضيفي البيضة، صفار البيض واخفقي

-اضيفي الدقيق، الشوكولاتة، باستعمال ملعقة بلاستيكية قلبي ليختلط

-ضعي الوعاء في البراد ٢٠ دقيقة

-سخني الفرن ١٨٠، أحضري صينية قصيرة الحافة، ضعي ورق زبدة

-باستعمال ملعقة كبيرة شكلي العجينة إلى ٩ كرات

-ضعي الكوكيز في الصينية مع ترك مسافة، اضغطي على كل قطعة قليلا

-اخبزي ٧ دقائق

-اخرجي الصينية من الفرن، اطرقيها على الطاولة لفرد الكوكيز قليلا، أو اضغطي عليها قليلا.

-اعيديها للفرن ٥ - ٧ دقائق