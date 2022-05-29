عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات ...طريقة عمل شوكليت شيبس كوكيز

شوكليت شيبس كوكيز
شوكليت شيبس كوكيز

شوكليت شيبس كوكيز من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الأطفال، فقدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شوكليت شيبس كوكيز في المنزل.

 

مقادير شوكليت شيبس كوكيز


نصف كوب زبدة
1/3 كوب سكر
1/3 كوب سكر بني فاتح
نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 رشة ملح
نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 حبة كبيرة بيض
1 حبة كبيرة صفار البيض
 كوب و ربع دقيق
3/4 كوب شوكولاتة شيبس


طريقة تحضير شوكليت شيبس كوكيز


-في مقلاة سخني الزبدة الى ان تحترق قليلا
-في وعاء ضعي الزبدة، اتركيه لتبرد ولكن لا تتماسك
-اضيفي السكر والسكر البني، اخفقي باستعمال مضرب شبك يدوي
- اضيفي البيكنج باودر، الملح والفانيليا
-اضيفي البيضة، صفار البيض واخفقي
-اضيفي الدقيق، الشوكولاتة، باستعمال ملعقة بلاستيكية قلبي ليختلط
-ضعي الوعاء في البراد ٢٠ دقيقة
-سخني الفرن ١٨٠، أحضري صينية قصيرة الحافة، ضعي ورق زبدة
-باستعمال ملعقة كبيرة شكلي العجينة إلى ٩ كرات
-ضعي الكوكيز في الصينية مع ترك مسافة، اضغطي على كل قطعة قليلا
-اخبزي ٧ دقائق
-اخرجي الصينية من الفرن، اطرقيها على الطاولة لفرد الكوكيز قليلا، أو اضغطي عليها قليلا.
-اعيديها للفرن ٥ - ٧ دقائق

شوكليت شيبس كوكيز طريقة عمل شوكليت شيبس كوكيز مقادير شوكليت شيبس كوكيز Food Groceries طريقة تحضير شوكليت شيبس كوكيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

موضوعات متعلقة

مفيدة شيحة تقدم طريقة سهلة لـ كوكيز شوكولاتة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كوكيز الشوفان بالبرتقال

ترشيحاتنا

12هدفا تفصل محمد صلاح عن لقب هداف ليفربول التاريخي فى البريمرليج.. تفاصيل

CNN: الصين لن تجرؤ على مهاجمة تايوان في هذا الوقت

المتطرفون اليهود يقتحمون المسجد الأقصى.. متى تتوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق المرابطين؟

فاينانشال تايمز: سياسة أمريكا الغامضة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا تثير قلق أوروبا

محمد الشناوي: الوداد فريق كبير.. والأهلي استعد جيدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطط التنمية في الوادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

كارثة.. عرض مواد إباحية داخل مطار شهير في البرازيل

فيديو

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

الحرارة تصل إلى 43 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد.. فيديو

أول ظهور لبوسي بعد الزواج.. شاهد أبرز اللقطات من زفاف ابنة مدحت العدل

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

اﻟﻤﺰﻳﺪ