المصريون ينفقون ثلث دخلهم على الغذاء.. النائب محمد فريد يطالب بتحرير التجارة

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان التجارة الحرة وحرية تدفق البضائع والأموال عبر الحدود هو ما جعل عالمنا الحالي أكثر أمنا وسلما ورخاءا وتقدما.

وأضاف فريد، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن حرية التجارة والأسواق تسببت في تحرير ملايين البشر من الجوع والعوز.

وتابع :" الآن في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وحصار وإغلاق الموانئ الأوكرانية وقبلها الاغلاقات الكبيرة في الصين المستمرة إلى يومنا تتجلى أمامنا بعض الحقائق ولكن بثمن شديد الفداحة في خسائر الأرواح والممتلكات، والمؤسف أن نرى في ظل هذه الأزمة دول تقوم بحظر الصادرات من السلع الغذائية أو تضع عوائق جمركية مما يزيد من حدة الازمة الغذائية التي باتت تهدد العالم و تضرب الأفقر والأكثر هشاشة".

وطالب فريد بتحرير التجارة وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية خاصة على السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تساهم الحكومة في زيادة تكلفة الحصول على المواد الغذائية على المواطنين في وقت ينفق فيه المصريين ثلث دخلهم للحصول على الغذاء.