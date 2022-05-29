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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيلا مجلس الشيوخ يطالبان بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، أن الدولة و على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية بشكل يؤكد أن الأمر بالفعل يتعلق بالأمن القومي و أنه لا يحتمل التراخي و هي ذات الاستراتيجية التي باتت تتبعها كل الأجهزة المعنية في الجمهورية الجديدة.

و اشارت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى  أن محاولات الحكومة لم تكن فقط لتوفير السلع الأساسية و ضمان عدم حدوث أية ازمات بها لفترة وصلت على الأقل إلى ستة أشهر ، لكنها أيضا تمكنت من السيطرة على مساحة بالغة من تزايد الاسعار بما جعل من الممكن على فئات المجتمع الاكثر احتياجا للمساندة ، التعامل بقدر معقول مع الزيادة الواقعة ، و هو ما يحسب لها تماما . 

وشددت النائبة فيبى فوزى على ضرورة تنمية وعي المواطن بضرورة إتباع أساليب أكثر مرونة في التعاطي مع احتياجاته و هذا للعلم يتبع في أكثر المجتمعات وفرة و غنى. وكذلك تنظيم حملات مكثفة لضمان تعاون التجار مع مقتضيات الموقف لمنع التلاعب . 

و لفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الأزمة الحالية مثلما تمثل تحديا كبيراً فإنها تحمل في طياتها العديد من الفرص ، و ربما أهمها ما تمثله من حافز لتكثيف جهود استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الغذائية بما يحمله ذلك من تعزيز مهم للأمن الغذائي. 

و شدد المستشار بهاء ابوشقه وكيل مجلس الشيوخ على ان مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومه لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية ، موضوع في غايه الاهمية .

وقال:إن الأزمة العالمية هي حرب اقتصادية وهناك كتب منذ الخمسينيات حكت بعد الحرب العالمية الثانيه ، مايحدث الان ، لافتا إلى أن مايحدث الان هو الاحتلال الحقيقي للدول من نوع اخر ، مطالبا بتشديد الرقابة على الاسواق لردع المتلاعبين بالاسعار .

الرئيس عبد الفتاح السيسي الإجراءات الأمن القومي الجمهورية الجديدة السلع الأساسية

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