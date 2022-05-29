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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون خسائر في الأرواح .. انقلاب سيارة نقل في مصرف بالقليوبية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهد طريق مصرف اجهور الكبرى - قرقشندة بمركز طوخ فى القليوبية حادثا مروعا حيث انقلبت سيارة نقل بمقطورة في المصرف دون خسائر بشرية وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث وتم الاطمئنان على السائق ومساعده وجارى رفع السيارة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة في مصرف اجهور الكبرى - قرقشندة دائرة مركز شرطة طوخ دون أى إصابات.

انتقل لمكان الواقعة عبد الفتاح العزب رئيس الوحدة المحلية وقوة أمنية بمركز شرطة طوخ وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة في الرشاح، وتم الاطمئنان على السائق ومساعده وتحرر المحضر اللازم وجاري رفع السيارة.

القليوبية محافظة القليوبية انقلاب سيارة مديرية امن القليوبية مركز شرطة طوخ اجهور الكبرى الوحده المحلية

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